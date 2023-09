Trump: Zvažoval jsem, zda si udělit milost, ale rozhodl jsem se to neudělat

Donald Trump v televizním rozhovoru připustil, že zvažoval udělit si jako prezident před odchodem z Bílého domu milost. „Měl jsem několik právníků, kteří mi řekli, že to můžu udělat. Ale já jim řekl: Poslední věc, kterou bych kdy udělal, je, že bych si dal milost.“

Bývalý prezident USA Donald Trump mluví k reportérům na letišti Ronalda Reagana ve Washingtonu poté, co u soudu odmítl vinu ze spiknutí proti Spojeným státům. Foto: Alex Brandon, ČTK / AP

Trump to řekl v rozhovoru televize NBC, který bude odvysílán v neděli. Na přímou otázku, zda by si milost udělil, pokud by příští rok znovu vyhrál volby, odmítl ale jasně odpovědět. „Je to velmi nepravděpodobné,“ řekl.

„Co, co jsem udělal špatně? Neudělal jsem nic špatného. Chcete říct, že kvůli tomu, že zpochybňuji volby, mě chtějí zavřít do vězení?“

Bývalý prezident je hlavním favoritem na republikánskou nominaci na prezidenta v roce 2024 a čelí 91 obviněním z trestných činů kvůli jeho snaze o zvrácení voleb v roce 2020, uchovávání tajných dokumentů po odchodu z funkce a platbám za mlčení pornoherečce.

„V poslední den jsem si mohl nechat udělat milost, která by mě ušetřila všech těch právníků a všeho toho – těch falešných obvinění, těch Bidenových obžalob,“ řekl Trump. (NBC)