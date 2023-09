Velké lékárny mají nyní dostatek penicilinu. Chybí ale dětské antibiotické sirupy

Velké sítě lékáren v Česku mají nyní dostatek zásob penicilinu i dalších antibiotik, v posledních dnech dostaly nové dodávky. Problémem nadále zůstávají dětské antibiotické sirupy, které jsou dostupné pouze lokálně. Vyplývá to z informací řetězců.

S výpadky dodávek léků, zejména antibiotik, se Česko i další země potýkají od konce loňského roku. Podle výrobců budou dodávky o desítky procent vyšší než loni na podzim, u antibiotických sirupů přibude další výrobce.

V Česku je zhruba 2500 lékáren, z nich zhruba třetina patří pod některý z řetězců. Největší síť lékáren v Česku Dr. Max doplnila zásoby léků v tomto týdnu. „V úterý jsme naskladnili dodávky V-Penicilinu od společnosti BB Pharma a okamžitě začala jeho distribuce z centrálního skladu z Pavlova u Prahy na Moravu a do Slezska. Logistika začala lékárnám dodávat léky ještě v noci, během středy byl rozvoz kompletní a V-Penicilin je momentálně v našich lékárnách dostupný,“ řekl ČTK mluvčí Michal Petrov.

Celkově síť dostala pro svých zhruba 500 lékáren 3605 balení, všechny po 30 tabletách. „Pokud je pravda, že se teď do celé ČR distribuovalo 30 000 balení penicilinu, představuje to, co jsme dostali, 12 procent z celkového objemu,“ uvedl Petrov. Připomněl, že síť Dr. Max má na trhu zhruba 17procentní podíl.

Problémem podle něj zároveň zůstávají dětské antibiotické sirupy, které mají lékárny jen lokálně. Podle Petrova v případě nedostatku používá síť lékáren rozdělovník, aby bylo pokrytí rovnoměrné.

Zásoby penicilinu hlásí i řetězec Pilulka.cz. „Dostupnost zatím je. Co se týče ostatních antibiotik, tak máme i ta, specificky cefalosporiny,“ uvedla mluvčí Daria Zverevská. V případě léků na průjem společnost uvedla, že například lék Endiaron k dostání nebyl a nebude ani příští rok. „Nicméně po konzultaci s lékárníkem je možné najít náhradu,“ podotkla Zverevská.

Nedostupný je lék Endiaron také v internetových lékárnách Lékarna.cz. „Dodávky Endiaronu byly přerušeny a podle aktuálních informací by se Endiaron neměl na trhu objevit dříve jak na podzim příštího roku,“ uvedla mluvčí Alexandra Štullerová. Adekvátní náhrada za tento lék podle ní na trhu není, v praxi se však podle ní dá požít na průjem jakýkoliv jiný k tomu určený lék. Penicilin ani další antibiotika, která jsou vázána na recept, internetová lékárna ze zákona prodávat nesmí.

Vývoj dodávek a dostupností vybraných léků na podzim zatím lékárenské firmy nechtěly příliš odhadovat, rozhodující bude situace u výrobců. Pilulka je podle Zverevské se začátkem sezony spíš skeptická. „Proto se snažíme pro kritická léčiva zajistit nadzásobu,“ uvedla. (ČTK)