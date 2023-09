Apple aktualizuje iPhone 12 tak, aby nemusel být stažen z trhu

Jak daleko dosáhne zákaz iPhonů v Číně, je zatím velká otázka. Píše se o ministerstvech i státních podnicích. A jisté jsou také zprávy, že to razantně srazilo hodnotu Apple. Je to ten důvod, proč k němu Peking sáhl? A čeká Apple v Číně to, co Teslu?