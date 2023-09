Modré parkovací zóny se v Brně příští rok rozšíří i do okrajovějších částí

Systém rezidentního parkování se v Brně příští rok bude rozšiřovat už i do okrajovějších částí města. Zastupitelstva několika městských částí už schválila připojení k systému loni či předloni, ale jelikož příprava městu trvá delší dobu, dočkají se teprve nyní.

Jde například o Komín, Jundrov, Medlánky, část Králova Pole či sídliště Juliánov, uvedl magistrát v tiskové zprávě. Na konci příštího roku už bude v systému zařazena podstatná část města. Interaktivní mapu lze nalézt na webu Parkování v Brně.

Jako první přijdou na řadu v květnu Medlánky, v červenci Juliánov, v srpnu Jundrov a na podzim pak Komín a části Králova Pole. Všechny tyto části města budou spadat do návštěvnické zóny C, což znamená, že parkování je regulované ve všední dny od 17:00 do 6:00. V tu dobu musí nerezidenti zaplatit parkovné 20 korun za hodinu, první hodina je zdarma. V zóně C nejsou žádné parkovací automaty, platbu tak lidé mohou provést buď pomocí SMS zprávy, pomocí mobilní aplikace Park Simply nebo přes on-line parkovací automat. (Parkování v Brně, ČTK)