Zaměstnanci automobilek v USA zahájili stávku, chtějí mzdy vyšší o 40 procent

Zaměstnanci automobilek v USA zahájili stávku. Jejich odborový svaz se nedokázal dohodnout se třemi největšími výrobci v zemi na nové smlouvě. Tisíce zaměstnanců požadují od automobilek Ford, GM a Stellantis vyšší mzdy a lepší benefity.

Stávku pracovníci zahájili poté, co se do čtvrteční půlnoci nedomluvili se zaměstnavateli na nových kolektivních smlouvách. Jedním z hlavních požadavků je především růst mezd, odborový svaz United Auto Workers požaduje nárůst až o čtyřicet procent. Ten je nicméně za současné situace v automobilovém průmyslu spíše nereálný, výrobci se po úspěšných letech odkazují na nutné investice spojené s elektromobilitou.

Škody za stovky milionů dolarů

Zatím se do stávky zapojilo asi 13 tisíc lidí, odboráři nicméně nevylučují, že se v případě neúspěšného vyjednávání mohou do stávky zapojit i další odboráři. Automobilkám nyní hraje do karet skutečnost, že u řady modelů mají vyrobený dostatek aut, který mohou zákazníkům prodávat. Kratší výpadek v produkci by se tak ani významně neprojevil na jejich tržbách.

Podle odborového předáka Shawna Faina stávka zatím omezila výrobu některých klíčových modelů, jako je úspěšné SUV Ford Bronco nebo pick-up Chevrolet Silverado. Automobilky tvrdí, že i částečné zastavení výroby může znamenat škody až stovky milionů dolarů.

Spor o mzdy a benefity

Automobilky nabízejí stávkujícím růst mezd o dvacet procent, to ale odboráři odmítli a odkazovali se na prudký růst mezd vrcholných manažerů automobilek. Spory se budou vést také o benefity, například zdravotní pojištění. To automobilky svým zaměstnancům před lety výrazně omezily, stejně jako příspěvky do penzijního fondu.

Výrobci se brání tím, že splnění veškerých požadavků by znamenalo náklady ve výši až 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). „To je více než dvojnásobek hodnoty celých General Motors a naprosto nemožné absorbovat,“ řekl šéf GM Gerald Johnson. Ještě větší problém může stávka znamenat pro subdodavatele, kteří běžně pracují s nižšími maržemi a nemají tak velké zásoby svých výrobků. Těžit ze stávky naopak může třeba americká Tesla nebo zahraniční automobilky, které jsou populární v USA nebo tam vyrábějí, třeba japonská Toyota. (Reuters, PBS)