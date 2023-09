DeSantis odrazuje Floriďany od nové vakcíny proti covidu, jde proti doporučení americké vlády

Guvernér Floridy Ron DeSantis nedoporučil lidem mladším 65 let, aby se nechali očkovat novou vakcínou proti covidu. Jeho postoj je v rozporu s doporučením vládního federálního úřadu CDC. Jde o první americký stát, jehož vedení od vakcín odrazuje.

Americké vládní centrum CDC doporučuje každému nad 6 měsíců novou posilující vakcínu proti covidu. Guvernér Floridy ale od očkování v rozporu s fakty odrazuje. Foto: U.S. government photo/ Public Domain

V živě vysílaném hovoru na sociální síti X DeSantis a státní ministr zdravotnictví Joseph Ladapo tvrdili, že neexistuje dostatek důkazů o tom, že přínosy posilující vakcíny převažují nad případnými riziky.

„Nechci, aby FDA a CDC používaly zdravé Floriďany jako pokusné králíky na nové vakcíny, u nichž nebyla prokázána bezpečnost ani účinnost,“ řekl DeSantis v rozporu s fakty. Schválení lékovou agenturou FDA i vládním centrem CDC předcházejí povinné studie a klinické testy.

CDC doporučuje, aby každý člověk starší pěti let dostal jednu dávku aktualizované vakcíny. Odborníci oslovení deníkem The Washington Post uvedli, že by se nechali očkovat co nejdříve. Dříve očkované děti od šesti měsíců do čtyř let by měly dostat jednu nebo dvě dávky aktualizované vakcíny Moderna nebo Pfizer-BioNTech. Neočkované děti v tomto věkovém rozmezí by měly dostat tři dávky nové vakcíny Pfizer-BioNTech nebo dvě dávky vakcíny Moderna.

DeSantis na začátku pandemie chválil tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa za rychlé zavedení vakcíny proti covidu, ale nyní se, ač sám očkován, veřejně staví proti vakcínám. Je to součástí jeho kampaně na prezidenta USA, kde kandiduje proti Trumpovi.

Florida má nyní nejvyšší počet lidí hospitalizovaných s covidem v celých USA. Za minulý týden eviduje v nemocnicích statisticky 11,81 lidí na sto tisíc obyvatel, což je o 4,4 procenta více než předchozí týden. (Washington Post)