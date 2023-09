Evropští poslanci chtějí ambicióznější cíle v soběstačnosti klíčových surovin

Evropští poslanci dnes podpořili ambicióznější cíle při zajištění větší soběstačnosti Evropské unie v produkci a zpracování surovin, které jsou klíčové pro evropský průmysl a u kterých je EU závislá na dovozu ze zemí mimo blok.

Usnesení, které stanovilo postoj Evropského parlamentu v jednání s členskými státy, schválilo 515 přítomných poslanců z 577. Nutnost zajistit větší soběstačnost podle zastánců návrhu dokázala omezení, která zavádí Čína, či dopady války na Ukrajině.

V návrhu nařízení Evropská komise konstatuje, že v dodávkách některých klíčových surovin pro výrobu zelených technologií, elektromobilů či pro obranný průmysl je EU silně závislá na dovozu ze zemí mimo blok. V některých případech je EU dokonce zcela závislá na jednom dodavateli. Takovou stoprocentní závislost by podle Bruselu bylo dobré snížit do roku 2030 na 65 procent. Do roku 2030 by podle Komise měla být EU schopna zpracovávat 40 procent klíčových surovin a těžit jich deset procent na svém území. Brusel chce také zlepšit recyklaci.

V příloze k návrhu nařízení připraveného Evropskou komisí jsou jako „kritické suroviny“ označené například lithium, gallium, germanium, kobalt, měď, fosfor, wolfram a také koksovatelné uhlí.

Ruská válka proti Ukrajině i čínská omezení zavedená na export gallia a germania ukazují podle zpravodajky tisku europoslankyně Nicoly Beer, jak je naléhavé zajistit EU větší soběstačnost v přístupu ke strategickým materiálům. Podobně se vyjádřil ve středeční rozpravě i eurokomisař Johannes Hahn. Křehkost dodavatelských řetězců ukázala i pandemie covidu-19. Panují také obavy, že by některé státy mohly využít silnou závislost EU na dovozu strategických surovin pro prosazování svých politických cílů.

Podle Beer však návrh Komise není v některých bodech dostatečný. Usnesení Evropského parlamentu například žádá, aby opatření doprovázela menší byrokracie či aby se navýšily některé navržené cíle. Během rozpravy europoslanci také vyzývali, aby se při těžbě či zpracování strategických surovin dodržovaly na území EU přísné ekologické parametry. (ČTK)