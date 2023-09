Medaile MŠMT dostalo 33 učitelů, gymnázium a školní inspektor Zatloukal

Medaile ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou nejvyšším oceněním působení ve školství, dnes za svou práci dostalo 33 učitelů, Gymnázium Blovice a ústřední inspektor České školní inspekce Tomáš Zatloukal.

Ocenění převzali od ministra školství Mikuláše Beka (STAN). Laureáty stříbrné medaile prvního stupně za dlouholetou vynikající pedagogickou činnost se dnes stalo 14 pedagogů. Zatloukal ocenění obdržel za svou práci v čele školní inspekce. Medaile se udělují od roku 1992.

Pro oceněné stříbrnou medailí prvního stupně bývá práce s dětmi a mladými lidmi celoživotní náplní. Platí to například pro Dagmar Krutskou, která působí ve školství 40 let a čtvrtstoletí je ředitelkou Českoslovanské akademie obchodní Edvarda Beneše v Praze, či pro anglistu, amerikanistu a vysokoškolského pedagoga Jaroslava Peprníka. „V letošním roce oslavil neuvěřitelných 96 let a doposud aktivně působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pan profesor Peprník patří ve svém oboru mezi absolutní špičku a jeho téměř sedmdesátiletá pedagogická a akademická činnost si zaslouží obdiv a uznání,“ uvedlo ministerstvo. (ČTK)