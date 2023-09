Alternativa pro Německo vede průzkumy v Braniborsku

Populistická, až krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) je s přehledem nejsilnější politickou stranou ve spolkové zemi Braniborsko, hlas by jí dalo 32 procent lidí. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Infratest dimap pro stanici RBB.

AfD je se značným náskokem nejpopulárnější stranou také v Sasku a Durynsku. Volby čekají tyto tři spolkové země na východě Německa příští rok na podzim.

Pro AfD by v Braniborsku hlasovalo 32 procent voličů, což je o devět procentních bodů více než při stejné sondáži v dubnu. Sociální demokracie (SPD) místního premiéra Dietmara Woidkeho, která se ještě loni držela na 30 procentech, by nyní získala 20 procent.

V Braniborsku vládne SPD společně s konzervativní Křesťanskodemokratickou unií (CDU) a Zelenými, pro tyto dvě strany by hlasovalo 18, respektive osm procent voličů. Do zemského sněmu by se podařilo dostat ještě postkomunistické Levici s osmi procenty a Sjednoceným braniborským občanským hnutím / Svobodným voličům (BVB/FW) s šesti procenty. (ČTK)