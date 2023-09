Model NMS: Fico mírně oslabil, sestavoval by ale vládu

Slovenské volby by začátkem září vyhrála strana Směr Roberta Fica (22 %). Druhé by skončilo Progresivní Slovensko (18,1 %). Ukázal to volební model NMS Market Research pro Denník SME. Pod hranicí zvolení by zůstalo hned několik stran.

Podle volebního modelu by byl právě Robert Fico začátkem září jediným, kdo by byl schopen sestavit vládní koalici. Důvodem je fakt, že by se potenciální partneři Progresivního Slovenska vůbec nemuseli dostat do Parlamentu.

Do Národní rady by totiž kromě jeho Směru a Progresivního Slovenska pronikla již pouze strana Hlas, Republika, Slovenská národní strana a Jsme rodina.

„Robert Fico by měl s dispozici tři různé kombinace složení vládní většiny. Těsnou majoritu s SNS a Republikou, pohodlnou většinu s Hlasem a SNS nebo ústavní většinu, pokud by se ke Směru, Hlasu a SNS přidala i Jsme rodina,“ píše SME.sk.

Rozdíl mezi Směrem a Progresivním Slovenskem se ve srovnání s minulým modelem stejné agentury snížil. Směr od srpna jeden procentní bod ztratil, PS naopak o jeden procentní bod posílilo.

Již srpnové volební modely naznačily, že řada stran a hnutí je reálně v ohrožení. Minulý měsíc se zdálo, že do Parlamentu může proniknout až devět subjektů, nejméně čtyři z nich ale neměly své zastoupení jisté.

To se podle volebního modelu NMS stalo začátkem září OLaNO, KDH, SaS a také Demokratům a Alianci, kteří ale ztráceli již dříve.

OLaNO v čele s Igorem Matovičem by získalo jen 6,1 procenta, potřebovala by přitom zisk alespoň sedmi procent, neboť kandiduje v koalici.

Parlamentní zastoupení by nezískala ani KDH (4,7 procenta) a SaS (4,2 procenta). Necelá čtyři procenta získali ještě Demokraté a Aliance.

Průzkum proběhl mezi 5. a 10. zářím. Vstoupilo do něj 1410 respondentů. (SME.sk)