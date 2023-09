Pentagon posílá na Ukrajinu tým, který bude dohlížet na použití americké pomoci

Pentagon sestavuje a posílá na Ukrajinu nový tým, který tam bude dohlížet na používání prostředků z americké pomoci. Washington tak reaguje na stále hlasitější volání republikánů po důslednějším dohledu nad nakládáním s americkými prostředky.

Spojené státy dosud Kyjevu na obranu před ruskou agresí poskytly pomoc ve výši 43,7 miliardy dolarů (993 miliard korun), uvedl server CNN.

Generální inspektor ministerstva obrany uvedl, že koncem srpna začal na Ukrajině pracovat vysoký americký představitel a do konce září by se k němu měl připojit i zbytek týmu. Pracovníci budou sídlit na americkém velvyslanectví v Kyjevě. Podle mluvčí generálního inspektora Megan Reedové je to poprvé od začátku ruské invaze v únoru 2022, kdy bude mít tento útvar své zaměstnance na Ukrajině.

Vyslání týmu přichází v době, kdy americký prezident Joe Biden požádal Kongres o další pomoc ve výši 24 miliard dolarů pro Ukrajinu.

Americká armáda měla obtíže s účinným dohledem nad dodávkami na začátku války. Loni v říjnu generální inspektorát vydal zprávu, v níž upozorňuje, jak obtížné bylo pro USA sledovat obrovské množství zbraní, munice a vybavení během prvních měsíců války. Americké vybavení se na Ukrajině pokoušeli ukrást zločinci, dobrovolní bojovníci i obchodníci se zbraněmi, uvedl tehdy inspektorát. Pentagon teď zlepšil svou schopnost monitorovat přesuny zbraní a vybavení na Ukrajinu prostřednictvím obranného atašé v Kyjevě a zřízením Skupiny pro bezpečnostní pomoc – Ukrajina. (ČTK)