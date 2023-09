Evropská komise dostala návrh na prodloužení zákazu dovozu obilí z Ukrajiny, tvrdí polské rádio

Evropská komise dostala návrh, aby prodloužila zákaz dovozu ukrajinského obilí do Polska, Maďarska, Slovenska, Bulharska a Rumunska, který má vypršet v pátek 15. září. Informovala o tom polská rozhlasová stanice RMF 24.

„Je to pozitivní signál, ale konečné rozhodnutí bude politické a přijme jej šéfka EK,“ napsala bruselská zpravodajka stanice na jejím webu. „Už v srpnu se v bruselských kuloárech říkalo, že (předsedkyně EK Ursula von der Leyen) slibovala ukrajinskému prezidentovi (Volodymyru Zelenskému), že zákaz neprodlouží,“ dodala.

Nyní má ale na stole návrh podložený fakty a statistickými údaji, který podal Michael Hager, šéf kabinetu eurokomisaře pro obchod Valdise Dombrovskise. Ten je pokládán za „jednoho z nejvlivnějších úředníků EU“, a to i díky tomu, že často dokáže přesvědčit německého krajana v čele kabinetu von der Leyen, tvrdí RMF 24.

Právě Hagerova analýza podle stanice vedla k tomu, že EK v květnu povolila Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku zakázat na svém trhu prodej ukrajinské pšenice, kukuřice, řepkového semene a slunečnicových semen.

Nynější dokument je podle polského rádia výsledkem práce koordinační skupiny pro obilí, ve které jsou zástupci pětice dotčených zemí, Ukrajiny a EK. Jednání skupiny vede Hager. Návrh se opírá o analýzu situace na trhu, bere zřetel na nízké ceny, nedostatek skladovacích možností v zemích sousedících s Ukrajinou a rostoucí ukrajinský vývoz do dalších zemí EU.

Není jasné, zda by zákaz měl být prodloužen až do konce roku, anebo možná o něco kratší dobu, uvedla stanice. Každopádně je to podle ní velká podpora přímo v EK pro snahy polského eurokomisaře pro zemědělství Janusze Wojciechowského.

„Ne,“ odpověděl mluvčí Evropské komise Eric Mamer na dotaz ČTK, zda se komise vyjádří k tvrzením polského rádia.

Polský list Rzeczpospolita napsal, že kvůli „teatrálnímu“ úsilí polské vlády o prodloužení zákazu dovozu ukrajinského obilí se zhoršily vztahy mezi Polskem, Ukrajinou a Evropskou unií a hrozí ukrajinská žaloba u Světové obchodní organizace. Důvodem v pozadí je zápas o hlasy polských rolníků, kteří v dřívějších volbách většinově hlasovali pro vládní stranu Právo a spravedlnost (PiS). Ta se v parlamentních volbách 15. října bude ucházet o třetí volební období u kormidla moci za sebou. (ČTK)