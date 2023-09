Ministerstvo zahraničí rezervovalo na pomoc Libyi po záplavách zhruba pět milionů Kč

Ministerstvo zahraničí rezervovalo na pomoc Libyi postižené ničivými záplavami zhruba pět milionů korun. Pomoc se do země dostane přes Mezinárodní červený kříž.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček dnes řekl, že s vysláním týmu zaměřeného na vyhledávání lidí v sutinách do Libye se nepočítá.

Libye oficiálně požádala o pomoc prostřednictvím systému CECIS, což je společný komunikační a informační systém unijních zemí pro mimořádné události. Situace v Libyi je ale komplikovaná, šlo totiž zřejmě o zvláštní povodeň, kdy spadlo najednou velké množství srážek, protrhla se přehrada a voda se přes území rychle prohnala.

„Takže když Libye chtěla speciální týmy na záchranu a vyprošťování, v tuto chvíli to není o živých,“ vysvětlil ředitel.

Neziskové organizace, které oslovila ČTK, finanční sbírky na pomoc Libyi nyní neplánují. Člověk v tísni se snaží spojit se svými partnery, aby zjistil, jaká je situace na místě a co by potřebovali. Peníze by pak případně uvolnil z konta svého Klubu přátel, kde shromažďuje příspěvky na podobné události, řekla ČTK za organizaci Milada Váchová.

„Charita ČR finanční sbírku pro Libyi prozatím vyhlašovat nebude, situace je tam podle našich informací velmi komplikovaná,“ napsal odpoledne ČTK její mluvčí Jan Oulík. Vpodvečer organizace na webu zveřejnila, že je připravena podpořit z krizového fondu humanitární pomoc poskytovanou mezinárodní sítí Caritas Internationalis. Lidé mohou na pomoc přispět prostřednictvím účtu 55660022/0800, variabilní symbol 219.

Humanitární organizace ADRA se do pomoci nezapojí. „Jsme vytíženi pomocí v souvislosti s předchozími mimořádnými událostmi (Slovinsko, Chorvatsko, Turecko/Sýrie, Ukrajina) a dalšími dlouhodobými projekty v rámci rozvojové pomoci v řadě zemí světa,“ sdělila ČTK za organizaci Martina Špinková.

Středomořská bouře Daniel udeřila na libyjskou pevninu v neděli. Po ničivých záplavách bylo v severovýchodním městě Darná napočítáno přes 5300 těl, uvedla agentura Reuters s odkazem na místní úřady. (ČTK)