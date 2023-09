Vláda schválila navýšení starobních, invalidních a pozůstalostních penzí

Pokud Ústavní soud vyhoví podnětům opozice kvůli důchodům, bude to na pád vlády, řekl Karel Havlíček (ANO). Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nepředpokládá, že by Ústavní soud obě novely zrušil. Oba to řekli v České televizi. (ČT24)