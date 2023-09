Vývoz ukrajinského obilí kvůli počínání Ruska klesl o miliony tun

Ruské útoky od odstoupení od obilné dohody poškodily více než 100 zařízení v ukrajinských přístavech. Vývoz ukrajinského obilí klesl o téměř tři miliony tun měsíčně, uvedl dnes ukrajinský vicepremiér Oleksandr Kubrakov.

Píše o tom agentura Reuters. Rusko 18. července odstoupilo od dohody, která navzdory válce umožňovala bezpečný vývoz ukrajinského obilí z černomořských přístavů.

„Od 18. července bylo v důsledku ruských útoků na ukrajinské přístavy poškozeno a částečně zničeno 105 zařízení přístavní infrastruktury. V důsledku útoků na přístavy na Dunaji a zablokování námořních přístavů se snížil vývoz obilí do Asie, Afriky a Evropy o téměř tři miliony tun měsíčně,“ napsal místopředseda vlády na Facebooku.

V současnosti jsou pro ukrajinský vývoz klíčové přístavy na Dunaji, na které Rusko ustavičně útočí, a tak potřebují účinnou protivzdušnou obranu, apeloval Kubrakov na spojence Ukrajiny a varoval před následky především pro země závislé na dovozu potravin z Ukrajiny.

Na dunajské přístavy zaútočily ruské drony íránské konstrukce i v noci na dnešek. Ukrajinské úřady ohlásily po ruském náletu sedm raněných, z nichž dva jsou zraněni těžce. Úřady v blízkém rumunském městě Galatsi před náletem varovaly obyvatele a vybízely je, aby se odebrali do sklepů či krytů. Podle Bukurešti se na rumunském území našly úlomky, které mohly pocházet z dronu. Pokud se to potvrdí, bylo by to už potřetí, co se v Rumunsku v posledních dnech našly trosky dronu, poznamenala agentura Reuters. Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Oděskou a Sumskou oblast několika skupinami bezpilotních letounů. Třicet dva ze 44 dronů útočících přímo na cíl se podařilo sestřelit, tvrdí ukrajinské letectvo podle BBC. (ČTK)