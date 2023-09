Vrchní soud potvrdil ženě 18 let za vraždu dítěte v Klepáčově na Šumpersku

Za vraždu pětitýdenního syna v Klepáčově na Šumpersku si sedmadvacetiletá žena odpyká pravomocně 18 let ve vězení. Trest uložený krajským soudem jí dnes potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Zamítl tak odvolání obžalované, která se odvolávala proti vině i trestu.

Matka podle rozsudku plačícího syna napadla několika způsoby, příčinou jeho smrti byl otok mozku. Čin se odehrál v ubytovacím zařízení vyčleněném pro ukrajinské uprchlíky. Cizinka, která má další dvě nezletilé děti, do Česka přijela s manželem pracovat v době před ruskou invazí. Svou vinu dnes u soudu znovu popřela.

Ženě za vraždu hrozilo až 20 let vězení. Před soudem tvrdila, že její vina nebyla prokázána, trest je podle ní nepřiměřený a nezohlednil veškeré polehčující okolnosti. Odmítla zároveň, že by neprojevila svou lítost. „Kdybych topila své dítě, kdybych s ním házela, viděly by to i ostatní děti,“ uvedla dnes obžalovaná.

Podle žalobkyně Jarmily Ošlejškové svědčí o její vině dostatek důkazů. Poukázala na to, že znalecký posudek z odvětví soudního lékařství detailně popsal zranění na těle poškozeného. „Nezpochybnitelné je, že z hlediska časových možností se takového napadení mohla dopustit pouze a jedině obžalovaná,“ uvedla žalobkyně. Odmítla i ženinu obhajobu ohledně těžké životní situace. „Pokud namítá, že se ocitla ve složité životní situaci a bez prostředků, musím poukázat na to, že byla ubytována v apartmánu, kde bydlela zdarma, neplatila žádné energie a každý měsíc pobírala 5000 korun. Přesto se nestarala o to, zda její děti chodí do školy a mají dostatečnou výbavu,“ uvedla žalobkyně. Namístě je podle ní i trest, který zohlednil také spáchání vraždy zvlášť surovým způsobem.

Tragédie se stala loni v říjnu v Klepáčově, kde žena po porodu žila v ubytovacím zařízení vyčleněném pro ukrajinské uprchlíky. V osudnou chvíli byla bez manžela, který z republiky odjel. Svého pětitýdenního syna podle obžaloby fyzicky napadla proto, že dítě neustále plakalo a obžalovaná jej nebyla schopna utišit. Kojence podle vyšetřování nejprve udeřila do hlavy, pak jej opakovaně rdousila rukama a následně mu ponořila hlavu do vody. Syn utrpěl mnohočetná zranění vnitřních orgánů včetně krvácení do mozku a zlomeniny žebra.

Žena ráno přivolala záchrannou službu, už však bylo pozdě. Podle kriminalistů zpočátku jakékoli násilí vůči synovi popírala, pod tíhou důkazů se však nakonec k vraždě měsíčního syna doznala. „Chování ženy svědčí o její zjevné bezcitnosti. Útok byl bezcitný, chladně krutý. Dítě nemělo šanci přežít,“ řekl loni novinářům šéf olomoucké krajské kriminálky Jan Lisický. (ČTK)