Trosky patrně bezpilotního stroje dopadly na rumunské území

Přinášíme přehledné sedmidenní shrnutí nejdůležitějšího dění v ruské agresi proti Ukrajině. Vrátíme se k tomu, jak miliardář Elon Musk ovlivnil válku. Rozebereme ale také, kde Ukrajinci v boji dál pozvolna postupují vpřed, co to znamená a co se stane za třicet dní. Nebo spíše – co se nestane.