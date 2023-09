Polsko kvůli obavám o své farmáře nezruší zákaz dovozu ukrajinského obilí

Varšava v pátek nezruší embargo na dovoz ukrajinského obilí, protože by to poškodilo polské zemědělce. Oznámil to dnes polský premiér Mateusz Morawiecki. Na stanovisko Evropské unie se ohlížet nechce.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal v reakci pohrozil, že se Kyjev obrátí s žádostí o arbitráž na Světovou obchodní organizaci (WTO), pokud bude Polsko dál dovoz obilí blokovat.

„Polsko nedovolí, aby nás zaplavilo ukrajinské obilí,“ uvedl Morawiecki na sociální síti X. „Bez ohledu na to, jaké bude rozhodnutí bruselských úředníků, naše hranice neotevřeme,“ dodal.

Evropská komise v květnu povolila Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku zakázat na svém trhu prodej ukrajinské pšenice, kukuřice, řepkového semene a slunečnicových semen, tranzit do dalších zemí ale není omezen. K zákazu vedly stížnosti místních zemědělců, že levné plodiny z Ukrajiny jim způsobují problémy s prodejem jejich produkce. Zákaz měl skončit 15. září.

Dnešní oznámení Varšavy, že se tak v případě Polska nestane, kritizoval ukrajinský premiér Šmyhal. „V případě narušení obchodního práva kvůli předvolebnímu politickému populismu bude Ukrajina nucena požádat Světovou obchodní organizace o arbitráž ohledně kompenzace ztrát způsobených porušením norem Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT),“ napsal Šmyhal na sociální síti X. Polsko se nachází uprostřed kampaně před parlamentními volbami, které se budou konat 15. října. Zemědělci patří mezi časté voliče Morawieckého strany Právo a spravedlnost (PiS).

Polsko posílá sousední Ukrajině vojenskou a humanitární pomoc v boji proti ruské invazi, za což dnes Šmyhal poděkoval. Uvedl také, že Kyjev nehodlá polským farmářům škodit. Varšava dovoz ukrajinské zemědělské produkce nekompromisně zakázala po protestech polských zemědělců.

Morawiecki oznámení zveřejnil krátce předtím, než měl o této záležitosti jednat jeho kabinet. Zákaz vývozu ukrajinských zemědělských plodin se dnes večer řešil rovněž v Evropském parlamentu. Evropský komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, který je bývalým polským ministrem zemědělství, uvedl, že usiluje o prodloužení embarga.

„Veškeré údaje, které pan komisař prezentoval, dokazují, že rozhodnutí omezit vývoz obilí do některých zemí, chrání zemědělce. Ukrajina na tom netratí, pouze stabilizuje trh a nám tím pomohla,“ uvedl během debaty ve Štrasburku europoslanec Krzysztof Jurgiel z polské vládní strany Právo a spravedlnost. Eurokomisaře vyzval, aby zákaz dovozu ukrajinského obilí prodloužil.

„V boji proti Putinově agresi dáváme Ukrajině veškerou možnou podporu, podpora ze strany EU ale nemůže vést ke katastrofám a bankrotům desítek tisíc farmářů v Polsku,“ zmínil europoslanec Jaroslaw Kalinowski zastupující rolnickou Polskou lidovou stranu (PSL).

Jiní europoslanci pak uváděli, že je potřeba zejména dostat ukrajinské obilí potřebným na Blízkém východě a v Africe a o to by nyní EU měla usilovat a najít způsob, jak obilí přepravit. To řekl i eurokomisař Wojciechovski. „Je potřeba rozšířit koridory solidarity. Hlavní tranzitní trasa přes Rumunsko už nemůže mít větší kapacitu, je potřeba přesouvat zboží přes Balt, přes Jaderské moře, na to ale budou potřeba finance. Proto žádám vaši podporu,“ řekl europoslancům.

Během debaty ale vystoupili i europoslanci, kteří volali po zrušení zákazu. Podle Veroniky Vrecionové z ODS současná situace ukazuje, že se Vladimir Putin neštítí ničeho. „My se tomuto vydírání nesmíme podvolit. Chtěla bych apelovat na státy, aby se zdržely jakýchkoli jednostranných akcí omezujících dovoz ukrajinského obilí. Jen to nahrává ruské propagandě,“ řekla Vrecionová. Jak uvedl bulharský europoslanec Alexandr Jordanov, doufá, že Bulharsko od zákazu ustoupí. Zároveň ale zdůraznil, že je třeba podpořit evropské zemědělce. „A není možné, aby ukrajinské obilí pro Afriku zůstávalo v Evropě,“ dodal. (ČTK)