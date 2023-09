Před sídlem Zásilkovny v Praze se asi dvě desítky lidí domáhaly svých výplat

Před sídlem Zásilkovny na pražské Balabence se dnes sešlo asi 20 lidí, kteří se domáhali svých výplat. Tvrdí, že jim logistická firma přes čtyři měsíce dluží výplaty.

Skupina protestujících přijela s dodávkou s nápisem „Zásilkovno, zaplať“, stejný slogan pak také hromadně skandovala směrem k hlavní budově společnosti. Vyjádření Zásilkovny ČTK shání.

„Jsme tu, protože nám Zásilkovna nezaplatila výplaty. Jezdili jsme pomáhat na Rudnou do Prahy, v Liberci jsme dělali na depu, nezaplatili to provozovateli. Nemáme výplaty prostě. Jsou to čtyři měsíce a nemám nic zaplaceno. Mně osobně dluží na výplatách hodně přes 100 000 korun,“ řekl jeden z protestujících Václav Smrčka, který dal na začátku shromáždění všem přítomným nálepku „Nejsme otroci“. Řekl, že lidí, kterým Zásilkovna dluží výplaty, je zhruba 100.

„Nikdo s námi nekomunikuje a nám nic jiného nezbývá, máme doma rodiny, děti, platíme nájmy. Právně to je na dlouho a my ty peníze potřebujeme teď,“ dodal Smrčka s tím, že budou před budovu firmy jezdit nadále.

Minulý týden informovala Česká televize, že v Libereckém depu Zásilkovny uvízlo několik tisíc zásilek. Důvodem byl podle společnosti spor s externím provozovatelem depa, který podle firmy znemožnil přístup do skladu s balíky poté, co s ním Zásilkovna na konci srpna ukončila spolupráci. To, zda nevyplacené výplaty souvisí s tímto případem, nechtěl Smrčka komentovat. „My jsme tu pouze pro naše výplaty. My jsme nic nezavinili, chceme jen peníze za to, co jsme si odpracovali. Dál se k tomu nebudu vyjadřovat, protože do toho nevidím,“ dodal. (ČTK)