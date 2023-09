Putin ve Vladivostoku obvinil Západ, že ho provokuje k úderu na ukrajinské atomové elektrárny

Ruský prezident Putin nevyloučil možnost mírových rozhovorů s Ukrajinou. „Ať veřejně řeknou, že jsou k jednání připraveni,“ prohlásil během vystoupení na Východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku. Rusko ale odmítá jednat o okupovaných územích, která považuje za svou součást.

Putin při přehlídce na letošní Rudém náměstí v Moskvě. Foto: ČTK

Putin během tříhodinového vystoupení, které probíhalo ve formě rozhovoru s moderátorem, mimo jiné vysvětlil, proč ruská armáda nemůže zastavit bojové akce: důvodem je fakt, že Ukrajinci přešli začátkem léta do protiútoku. Ovšem zatímco Ukrajinci osvobozují svá teritoria, ruský prezident hovoří o ukrajinských okupovaných oblastech už jako o ruském území, které má podle něj Rusko právo bránit.

„Oni nás k takovým útokům na ukrajinské jaderné objekty provokují,“ připustil možnost útoku na některou z ukrajinských jaderných elektráren. Putin zároveň obvinil ze zapojení do těchto „provokací“ západní tajné služby. Zdůraznil, že britský premiér jistě ví, čím se zabývají jeho tajné služby na Ukrajině. „Neznají hranice a to může mít vážné důsledky,“ řekl.

Putin prohlásil, že Rusko nyní pracuje na vývoji zbraní založených na zcela „nových fyzikálních principech“. Podle něj „takové zbraně budou v nejbližší historické perspektivě zajišťovat bezpečnost jakékoliv země“. Neupřesnil, jaké zbraně má na mysli.

Putin si rýpl do Rusů, kteří emigrovali

Ruský prezident se zmínil i o Rusech, kteří po začátku velké války proti Ukrajině emigrovali. Prý se mnozí z nich teď vracejí.

Zmínil se i o zvučných jménech jako o Anatoliji Čubajsovi, který byl Putinovým blízkým spolupracovníkem do roku 2022, ale po zahájení invaze odjel do Izraele. „Už to není Anatolij Borisovič, ale nějaký Mojša Izrailevič,“ ironicky prohlásil Putin.

Arkadij Volož, zakladatel ruského Yandexu, který je v ruskojazyčném prostředí alternativou vyhledávače Google, je podle Putina talentovaný člověk, ale měl by být své vlasti více vděčný. I Volož odešel do Izraele.

Bonmoty a příjezd Kima

Na otázku moderátora, zda bude kandidovat v příštích prezidentských volbách, které se v Rusku budou konat v březnu 2024, ruský lídr přímo neodpověděl. Pouze sdělil, že v souladu se zákonem o volbách je na vyhlášení kandidatury ještě čas.

Putin během vystoupení často vtipkoval a používal své tradiční bonmoty. Například na otázku, zda by mohl prozradit něco o příjezdu severokorejského vůdce Kim Čonguna do Vladivostoku, podotknul: „Já tajemství neprozrazuji. Přece jen jsem pracoval v KGB.“

Jedna z informací o zítřejších rozhovorech lídrů Ruska a Severní Koreji ale už přece jen na veřejnost pronikla: účastnit se jich bude i ruský ministr obrany Sergej Šojgu. (Republic)