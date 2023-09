Most nad dálnicí D2 nikomu nepatří a stále chátrá. Silničáři slíbili jeho opravu během září

Zchátralý most přes dálnici D1 u Kamenice na Jihlavsku bude nejspíš zdemolován. Stavba z konce 70. let nikdy neprošla větší údržbou a je neopravitelná. Vlastník je dlouhodobě neznámý. Ministerstvo nařídilo most do 30 dnů zbourat. (Zdopravy)