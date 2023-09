Americká léková agentura FDA schválila nové vakcíny proti covidu

Americký úřad pro schvalování léků FDA schválil aktualizované vakcíny proti covidu-19 společností Pfizer a Moderna, které jsou účinné vůči nové subvariantě XBB.1.5. Třetí vakcína Novavax zatím schválena nebyla.

Úřad pro kontrolu nemocí CDC dnes schválí věkové skupiny a množství vakcíny, kterým bude určena. FDA je schválila pro děti starší 12 let a pohotovostní užití pro děti od šesti do 11 let. (Reuters)