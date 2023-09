Jan Černý navrhne českou olympijskou kolekci

V Paříži se učil od nejlepších. Ve stejném městě se 26. července 2024 pokusí oslnit celý svět. Český olympijský tým spojil síly s designérem Janem Černým, který navrhne kolekci českého týmu pro slavnostní zahájení olympijských her v Paříži..

„Máme deset sekund v nejsledovanějším přímém přenosu na světě zaujmout úplně všechny. Pro mě je to obrovská výzva,“ řekl Jan Černý. Na módní scéně se prosadil neotřelým pohledem na oblékání, kterému fandí i řada současných sportovců.

„Honza Černý je renomovaný mladý návrhář, má vše před sebou a jsme přesvědčení, že udělá maximum pro to, abychom při slavnostním zahájení her v Paříži uspěli,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Jak bude oblečení pro slavnostní zahájení vypadat? „Bude to úplně jedinečná věc. Během rešerše jsem nenašel podobný přístup k navrhování ani v Česku, ani v zahraničí,“ slíbil Jan Černý.

Jiří Kejval dodal: „Honza je velmi kreativní, ukazuje úplně jiné přístupy a možnosti. Můžu všem slíbit, že v klasickém obleku na slavnostní zahájení nepůjdeme. Bude to něco modernějšího, něco víc in. Všichni se na to těší. Ale podobu kolekce ukážeme až příští rok.“

Už na podzim Český olympijský tým a Alpine Pro představí kolekci oblečení pro každodenní nošení během olympijských her na sportovištích i ve volném čase.

„Tu připravuje naše návrhářka Veronika Paulenová a do výběru materiálů, střihů, součástí vybavení i celkové podoby promlouvají jako obvykle samotní sportovci tak, aby jim vše co nejvíce vyhovovalo,“ prohlásil na dnešní tiskové konferenci Václav Hrbek. „Část této kolekce bude samozřejmě také dostupná pro fanoušky.“