Zlínský kraj schválil dohodu s Unimex Group ve sporu o vlastnictví pozemku

Zdravotní pojišťovna RBP nabízí dětem příspěvek na fixní nebo snímatelná rovnátka až do výše 10 tisíc korun. Využít ho mohou všichni pojištěnci, kteří podají žádost o úhradu společně s účtenkou, a to v období od 1. 9. do 30. 9. 2023.