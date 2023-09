Video dne: Oceněná Hranice Agnieszky Holland míří do kin

Do českých kin vstoupí 19. října film Hranice Agnieszky Holland, oceněný o víkendu na MFF v Benátkách zvláštní cenou poroty a čtyřmi dalšími nestatutárními oceněními. Snímek vznikl v české koprodukci.

Psycholožka Julie se nedávno přestěhovala do klidného Suwalského kraje a je nadšená, že poprvé v životě vidí ve volné přírodě skupinu losů.

Táta syrské rodiny v letadle představuje svým dětem plán, jak se po příletu do Běloruska už brzy dostanou ke svému strýci do Švédska.

A mladý pohraničník Jan, který se těší na přírůstek do rodiny, je současně zmítán rozpačitými pocity z pokynů svých nadřízených.

Nebude trvat dlouho a jejich osudy se protnou. Ocitnou se totiž na hranici. A i když zde budou stát na různých stranách, všechny bude užírat vnitřní dilema, jak se mají v příštích chvílích rozhodnout. Víme, jak bychom se rozhodli my?

„Víte, když se něco takového děje na území mé země, tak něco udělat musím. Je to má povinnost. Nemohu v mých letech běhat po lese s baťohem, který váží třicet kilo, to neumím. Ale umím udělat film. A právě tenhle film dává hlas těm, kteří hlas nemají. Lidem, jež nemají žádnou možnost, jak odvyprávět svou historii a svůj příběh. Je to film plný těch nejhorších, ale i těch nejkrásnějších věcí,“ řekla režisérka Agnieszka Holland.

Jde o příběh, jehož scénář je založený na skutečných událostech, které se dějí jen něco přes 400 kilometrů od českých hranic. Příprava filmu zahrnovala stovky hodin analýz dokumentů, rozhovorů s utečenci, pohraničníky, místními obyvateli, aktivisty a odborníky.