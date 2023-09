Pojišťovna nabízí v září dětem příspěvek na rovnátka až 10 tisíc korun

Zdravotní pojišťovna RBP nabízí dětem příspěvek na fixní nebo snímatelná rovnátka až do výše 10 tisíc korun. Využít ho mohou všichni pojištěnci, kteří podají žádost o úhradu společně s účtenkou, a to v období od 1. 9. do 30. 9. 2023.

Účtenka nesmí být starší než tři měsíce. Na speciální příspěvek na rovnátka až do výše 10 000 Kč se mohou pojištěnci složit ostatní členové rodiny nebo známí, kteří standardní roční příspěvek v částce až 1 000 Kč v daném roce nevyužijí. Celkem může přispět maximálně 9 dalších osob. Ke sloučení limitu je ale zapotřebí předložit jejich písemný souhlas prostřednictvím příslušného tiskopisu.

Ortodontická péče je v ČR hrazena ze zdravotního pojištění do dosažení věku 22 let. U fixního aparátu hradí pojišťovny výkony související s ortodontickou léčbou, na použitém materiálu se pojištěnci spolupodílejí.