Markéta Pekarová Adamová bude obhajovat pozici předsedkyně TOP 09. „Budu usilovat o pokračování naší odvážné politiky zaměřené na prosperitu, jasně proevropské a opírající se o kompetenci,“ napsala šéfka Sněmovny.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vystoupila 20. listopadu 2021 v Praze na celostátním sněmu strany. Foto: ČTK

TOP 09 čeká 11. listopadu volební sněm, pozici v čele strany bude obhajovat Markéta Pekarová Adamová. Podle ní se straně za dva roky ve vládě podařila řada věcí. Další chce ještě prosadit.

„TOP 09 usiluje o co nejdřívější plnění maastrichtských kritérií. K tomu je současně potřeba, aby se podařilo ‚nakopnout‘ ekonomický růst, a samozřejmě jde o zásadní předpoklad přijetí eura, které dlouhodobě prosazuji,“ napsala Pekarová Adamová.

„Cítím plnou odpovědnost za správu země a jsem přesvědčena, že k prosperitě vede jen odvaha dělat rozhodnutí, která třeba nejsou momentálně populární, ale budou oceněna časem. Politika se podle mého názoru nemá řídit tím, co je pohodlné, nebo oblíbené, jakkoli by to bylo jednoduché,“ dodala předsedkyně Sněmovny.

Strana pod jejím vedením začala úzce spolupracovat s dalšími subjekty, v koalici Spolu vyhrála před dvěma lety s ODS a lidovci sněmovní volby. Podle ní strana i pod jejím vedením udělala chyby.

„Nemá cenu si nalhávat, že jsme neudělali žádné chyby. A ještě je uděláme. Mohu však slíbit, že budeme vždy protipólem populismu, rozdmýchávání nenávisti ve společnosti a lžím jako prostředku udržení moci,“ doplnila ve svém vyjádření.