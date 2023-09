Na tři desítky lidí protestovaly dnes v Praze před budovou ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) proti podle nich vysokým dovozům ruské ropy do Česka. Požadují, aby vláda motivovala společnost Orlen Unipetrol ke snížení dodávek ropy z Ruska.

Na zábradlí před budovou ministerstva pověsili transparent s částkou přes 1,5 miliardy korun, kterou podle nich zaplatilo Česko zbytečně v červenci za ruskou ropu. V závěru happeningu nazvaného Ruská ropa, Ukrajinská krev polili transparent umělou krví. Podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Srnky není možné dodávky ropy z Ruska nahradit hned.

„Je nutné, abychom mysleli na naši bezpečnost a solidaritu s napadenou Ukrajinou i v případě dovozů ropy. Velmi si vážíme vládních kroků ohledně úplné náhrady ruského plynu. Vítáme také kroky k nahrazení ruské ropy, ale rok 2025, kdy se tak má stát, je ještě daleko. Ruská válka proti Ukrajině se rozhoduje právě v těchto měsících a silně ovlivní také naši budoucnost a bezpečnost. Spěchat bychom měli zvláště kvůli nejistotě ohledně prezidentských voleb v USA v příštím roce,“ napsala iniciativa ve svém prohlášení.

Ropa se do Česka dováží dvěma způsoby, ropovodem IKL napojeným na ropovod TAL a ropovodem Družba. „Kapacita ropovodu TAL však není dostatečná na to, aby prostřednictvím něj bylo ihned možné nahradit dodávky ropy z Ruska. Proto vláda pokračuje ve spolupráci se společností Mero v realizaci projektu TAL Plus, který navýší kapacitu ropovodu TAL tak, aby bylo možné dodávky ropy z Ruska nahradit ropou z jiných zdrojů,“ napsal ČTK Srnka.

Zástupci iniciativy NE ruské ropě uvedli, že v průběhu roku 2023 se do Česko dovezla ropa za 25 miliard korun, z toho sedm miliard korun označili za zbytečné platby do ruského rozpočtu. K výpočtu používají data z databáze STAZO o dovozu ropy z Ruska a údaj o minimálním odběru ruské ropy z kontraktu z roku 2013. Orlen Unipetrol má na zpracování ruské ropy výjimku do konce roku 2023, zpracovává ji v rafinérii v Litvínově.

„Počítadlo těchto zbytečných nákupů budeme nadále zveřejňovat každý měsíc. Jsou to obrovské peníze, za které Rusko jeden rok může platit například třetinu soukromé armády typu Wagner,“ řekl Michal Majzner z iniciativy NE ruské ropě. Iniciativa zároveň poslala ministerstvu petici čítající 1000 podpisů. Na happening pozvali zástupci iniciativy i představitele ministerstva, nikdo z nich ale nedorazil.

„Naše analýzy ukazují, že není žádná technická překážka takto ropu redukovat. V Polsku a Německu již od ledna přes problémy dokonce snížili dovozy ruské ropy na nulu. Rychlejší postup je tedy možný a vyzkoušený,“ uvedla iniciativa v prohlášení.

Majzner na happeningu připomněl, že Česko není jedinou zemí, která odebírá ruské suroviny. „Polsko odebírá ruské LPG, Rakousko ruský plyn, některé západní státy dovážejí ruské LNG,“ řekl.

Iniciativa proti dovozu ruské ropy protestovala již letos v červnu před sídlem firmy Orlen Unipetrol v Praze. Před budovu postavili dva černé barely s nápisy ruská ropa = ukrajinská krev. Za zvuků reprodukované hudby, sirén a střelby z jednoho z nich na připravenou fólii vylili červenou tekutinu symbolizující krev.

Potřeby České republiky mají od roku 2025 pokrýt dodávky ropy z Itálie. Státní společnost Mero v červenci zahájila projekční práce na rozšíření kapacity TAL, zatím vybrala některé dodavatele a technologie. Projekt za 1,6 miliardy korun má od roku 2025 zajistit navýšení kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země bude tak možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. (ČTK)