Ukrajinští partyzáni vyhodili do povětří auto okupantů v Nové Kachovce. To sloužilo ke střežení „volebních lístků“ a „volebních místností“. Hackeři se zase dostali do televizního vysílání na okupovaném Krymu, kde pustili vlastenecké video.

Auto okupantů sloužilo k pohybu, střežení „volebních lístků“ a „volebních místností“ během voleb organizovaných Kremlem. Kvůli výbuchu zemřel jeden ruský voják a další dva byli zraněni.

Kromě toho obranné síly shodily nad Doněckem řadu letáků s výzvou, aby lidé ignorovali ruské pseudovolby, píše Ukrajinska pravda.