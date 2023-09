Ukrajina kritizuje skupinu G20 za pasáž v nové závěrečné deklaraci

Ukrajina kritizuje pasáž závěrečné deklarace skupiny G20 o ruské invazi, které odsuzuje použití síly k zabrání území, ale neuvádí Rusko. Podle Kyjeva je deklarace slabá a není to nic, na co by lídři měli být pyšní.

Mluvčí ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko zveřejnil snímek obrazovky příslušné části společného prohlášení, kde je několik částí textu přeškrtnuto červeně a opraveno formulací, která odráží postoj Ukrajiny, že je obětí nevyprovokované ruské agrese.

„Je jasné, že účast ukrajinské strany (na zasedání G20) by umožnila účastníkům lépe pochopit situaci,“ napsal na Facebooku.

Přesto Nikolenko poděkoval ukrajinským spojencům za to, že se zasloužili o prosazení ukrajinské pozice v prohlášení. „Ukrajina je vděčná partnerům, kteří se snažili do textu zahrnout silné formulace,“ dodal. (Reuters)