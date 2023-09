Karel III. rok po úmrtí své matky Alžběty II. zveřejnil portrét bývalé britské panovnice

Britský král Karel III. zveřejnil portrét královny Alžběty II., která zemřela přesně před rokem. Poděkoval lidu za podporu, kterou jeho choti Camille i jemu po celý rok vyjadřoval. Portrét panovnice v černém plášti a s tiárou s diamanty ve vlasech vznikl v roce 1968, autorem je Cecil Beaton.

In marking the first anniversary of Her late Majesty’s death and my Accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.

I am deeply grateful, too, for the love and support that has been shown to my wife and myself during… pic.twitter.com/NfM6LDWTA0

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 7, 2023