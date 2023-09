Trump zpeněžil „mug shot“. Za trika, hrnky a plakáty s policejním snímkem inkasuje miliony

Hurikán Lee zesílil během dne na kategorii 4, přináší s sebou vítr o rychlostí 250 km/h míří na Karibské ostrovy. Kategorie 5 by měl dosáhnout během dneška. „Bude to monstrum,“ avizuje meteorolog Stephen Morgan. Florida, Georgia ani Jižní Karolína by ale neměly být v ohrožení. (Fox)