Na pražském Žižkově si připomněli 55. výročí upálení Poláka Ryszarda Siwiece

Na pražském Žižkově si dnes dopoledne připomněli 55. výročí upálení Ryszarda Siwiece na protest proti okupaci tehdejšího Československa armádami Varšavské smlouvy. Akci pořádanou Ústavem pro studium totalitních režimů ve spolupráci s polskou paměťovou institucí Instytut pamięci narodowej a Polským institutem v Praze organizátoři zahájili položením věnců u památníku v ulici pojmenované po Siwiecovi.

Setkání následně pokračovalo vernisáží výstavy Not only Siwiec v parku Radost, která na několika venkovních panelech přibližuje další protesty proti účasti polské armády při okupaci Československa. Součástí pietní akce bude odpolední seminář a projekce dokumentu v kině Přítomnost.

„Příběh Ryszarda Siwiece je zajímavý tím, že vstupuje do dějin postupně. On se snažil, aby oslovil co nejvíce lidí, zapálil se na varšavském stadionu, kde bylo 100 000 lidí. Oni však ten čin, především jeho formu, nepochopili a někteří to považovali za tragédii. Státní bezpečnost se také snažila, aby svědci těch událostí nemluvili, kontrolovali jeho rodinu, takže to, co Siwiec chtěl, se vlastně nepovedlo,“ řekl ČTK historik Petr Blažek. „Na druhou stranu se našel sedmisekundový filmový záznam, který po roce 1990 vrátil Siwiece do dějin a se značným odstupem se stal symbolem odporu značné části polské společnosti šokované tím, že polské jednotky v roce 1968 útočí na Československo,“ dodal autor publikace věnovaná Siwiecovi s názvem Živá pochodeň na Stadionu desetiletí.

Siwiec se upálil při slavnosti dožínek před vládní tribunou na varšavském Stadionu desetiletí. Po uhašení byl odvezen do nemocnice, kde za čtyři dny zemřel. Po celou dobu zde byl hlídán tajnou policií, které se podařilo jeho tragický čin utajit. „Posíláte tanky proti Československu jen proto, že se tam národ dožaduje svobody slova a lidé nechtějí žít v strachu,“ zněla jedna z posledních vět šedesátiletého účetního z východopolského Přemyšlu. (ČTK)