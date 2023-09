Poslanci jednali hodinu a rozjeli se domů

Hodinu a čtvrt věnovali v pátek poslanci své práci. Následně si předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová vzala dvě hodiny pauzu. Vadilo jí, že koalice neschválila ani jeden z jejich návrhů na doplnění programu jednání.

„Tím se nemůžete promlčet,“ zdůraznila, když kritizovala vládní kluby. Původně se sice její kolegyni Janě Mračkové Vildumetzové podařilo dostat na začátek programu bod týkající se občanských průkazů, ale došlo ke zmatkům, na něž Vildumeztová sama upozornila, takže se hlasovalo znovu a napodruhé její plán nevyšel.

Následovalo hnutí SPD s požadavkem na další dvě hodiny dlouhou pauzu. A to znamená, že schůze pro tento týden skončila a bude pokračovat v úterý. „Přerušuji schůzi do úterý 12. září do dvou hodin,“ upřesnila místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová (STAN).