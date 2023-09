30 tisíc balení penicilinu má být už příští týden

Do lékáren by mělo v příštím týdnu dorazit zhruba 30 tisíc balení penicilinu. Na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví to dnes oznámil Jiří Volf, šéf společnosti BB Pharma, která se má stát hlavním dodavatelem penicilinu v Česku.

Podle šéfa distribuční společnosti Alliance Healthcare Jana Rohrbachera by se penicilin měl zavést do lékáren už od pondělí. Toto množství by mělo vyjít na zhruba tři balení pro každou lékárnu, kterou firma zásobuje.

Náměstek ministerstva Jakub Dvořáček řekl, že v Česku je k dispozici také dostatek ostatních antibiotik. „Do Česka bylo dovezeno více než půl milionu balení amoxicilin s kyselinou klavulanovou a kolem 180 tisíc balení azitromycinu.“

„Jediný člověk v Česku nebyl ohrožen na životě, protože by chyběl lék, to vám všichni potvrdí,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Podle něj stát dovezl velké množství antibiotik z té skupiny, do které patří i penicilin.

Podle Dvořáčka není problém s nedostatkem léků, ale s panikou, která kolem výpadků přetrvává.