Rodičům, jejichž děti nechodí do školy, budou hrozit v Itálii až dva roky vězení

Rodičům, jejichž děti nedodržují školní docházku, budou hrozit v Itálii až dva roky vězení. Řekl to včera italský ministr spravedlnosti Carlo Nordio. Opatření je podle něj součástí vládního balíku proti kriminalitě, kterou páchají nezletilci.

Velký mediální ohlas měly během letošního léta v Itálii dva případy skupinového znásilnění, ve kterých figurují jako podezřelí muži či chlapci ve věku do 18 let. Jeden případ se odehrál v Palermu na začátku července a mezi podezřelými je podle stanice Rai News nejméně jeden nezletilec. Z konce srpna je pak případ skupinového znásilnění dvou nezletilých dívek ve městě Caivano, které leží u Neapole. Mezi podezřelými je několik nezletilců, přičemž někteří jsou z rodin s vazbami na organizovaný zločin.

V reakci na tyto případy se vláda premiérky Giorgie Meloniové rozhodla posílit některá represivní opatření pro kriminalitě nezletilců, a to hlavně té organizované. Cílem je zvýšit kontrolu ze strany rodičů skrze zpřísnění sankcí hrozících za nedostatečný dohled na potomky, řekl ministr spravedlnosti Nordio.

Rodičům, jejichž děti se zapojí do takzvaných dětských gangů, bude hrozit odejmutí rodičovských práv, a pokud nebudou dostatečně kontrolovat školní docházku svých dětí, tak také až dvouleté vězení. Podle ministra vnitra Mattea Piantedosiho bude rovněž nově možné vykázat lidi ve věku 14 a více let z měst nebo jejich částí. Podle agentury ANSA se má také snížit z devíti na šest let věk, kdy bude možné uvalit na dítě vazební opatření.

Ve vládním návrhu nakonec nejsou některá opatření, o kterých dříve psala italská média, například snížení věkové hranice pro trestní odpovědnost ze 14 na 12 let. Chybí také přísnější regulace přístupu dětí k pornografii. K této otázce se vláda podle premiérky Meloniové zřejmě ještě vrátí. Na opatření, jež mají zlepšit kvalitu života ve městě Caivano, kde se stal jeden z velmi medializovaných případů, vláda pošle 30 milionů eur (přes 700 milionů korun). (ČTK)