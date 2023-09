Ruského novináře odsoudili za „lži“ o policistech odmítajících jít do války

Ruský soud v sibiřském města Abakan odsoudil na pět let a šest měsíců ve vězeňském táboře místního novináře Michaila Afanasjeva za články o 11 příslušnících policejní pohotovostní jednotky, kteří odmítli odjet do války proti Ukrajině.

Sedmačtyřicetiletý Afanasjev se stal prvním ruským novinářem odsouzeným za šíření lživých informací o válce „s využitím služebního postavení“, napsal dnes na svém ruskojazyčném webu server BBC News.

Za „lživé“ označují ruské úřady a soudy veškeré informace, které jsou v rozporu s oficiální interpretací války proti Ukrajině. Kritikům této politiky a odpůrcům války hrozí obvinění z „diskreditace“ ozbrojených sil či šíření „úmyslně lživých informací“, za což podle zákonů přijatých po loňské invazi Ruska na Ukrajinu hrozí až 15 let za mřížemi.

Afanasjevovi konkrétně hrozilo až deset let odnětí svobody, prokurátor nakonec žádal šest let a zákaz publikovat v médiích po dobu tří let. Sám fakt, že policisté odmítli odjet válčit, je ale podle BBC nesporný: devět z nich bylo kvůli tomu vyhozeno od policie, kvůli čemuž se nyní soudí.

Obžaloba tak jako „lživé“ napadla novinářova tvrzení, že policisté nebyli náležitě vyzbrojeni vinou lajdáctví a prohnilosti velení, jakož i údaje o počtech raněných, zabitých a zajatých policistů na Ukrajině.

Novinář se k vině nepřiznal, obhajoba se hodlá odvolat. Afanasjev podobný verdikt očekával a je odhodlán bojovat, řekla BBC obhájkyně Jelena Iljušenková. „Mišo, drž se!“ podporovala odsouzeného desítka známých a příbuzných v soudní síni.

Neví se, jak a čím soud odůvodnil své rozhodnutí. Soudce podle obhájkyně totiž pouze ohlásil trest a úvodní část rozsudku.

Afanasjev před soudem zdůraznil, že jeho jediným motivem bylo pomoci policistům a seznámit veřejnost s jejich problémy, ale v žádném případě je nechtěl „diskreditovat“. „Pronásledují mne za obranu lidí a snaží se mě naučit, že projevy svévole, tyranie, nezákonnosti, lhostejnosti a občas vražedné hlouposti různých hodnostářů nejsou moje věc. Ne, právě to je moje věc,“ prohlásil novinář před soudem.

Afanasjeva zatkli devět dní po zveřejnění článku, 13. dubna 2022. Doba strávená ve vazbě se započítává do trestu. Kdyby byl souzen „jen“ jako novinář, hrozilo by mu nejvýše pět let. V případě „využití služebního postavení“ se maximální trest zdvojnásobuje, poznamenala BBC.

Obžaloba označila Afanasjeva za šéfredaktora serveru Novyj fokus, ačkoliv v redakci taková funkce podle novinářových kolegů neexistovala. Domnívají se, že za jiných okolností by Afanasjev coby otec pěti dětí ani neskončil ve vězení. Cílem pronásledování podle Galiny Arapovové, která vede středisko na obranu práv médií, bylo umlčet poslední nezávislé médium v regionu, a to se mezitím i stalo. (ČTK)