Soud v USA poslal do vězení ruského podnikatele s vazbami na Kreml

Soud v americkém Bostonu dnes poslal na devět let do vězení ruského podnikatele napojeného na Kreml Vladislava Kljušina. Dopustil se podle něj zneužití informací v obchodním styku, informace získával prostřednictvím hackerských útoků na počítače uživatelů ve Spojených státech.

On osobně si takto přišel na více než 33 milionů dolarů (751,9 milionu korun), uvádí agentura AP.

Dvaačtyřicetiletý Kljušin vedl IT firmu jménem M-13 sídlící v Moskvě, která pracovala pro lidi v nejvyšších patrech ruského mocenského aparátu, včetně administrativy prezidenta Vladimira Putina nebo ministerstva obrany. Zločinný úklad spočíval v pronikání do počítačových systémů stovek firem a v kradení informací o jejich ziscích. Tyto informace pak byly využívány k lukrativních obchodním transakcím. Mezi napadené společnosti patřil technologický gigant Microsoft nebo výrobce elektromobilů Tesla.

Kljušina předloni v prosinci do Spojených států vydaly švýcarské úřady. V alpské zemi byl zatčen poté, co tam přiletěl soukromým letounem. Se svými přáteli se chystal nastoupit do vrtulníku, který je měl dopravit do nedalekého lyžařského střediska.

Očekává se, že až si ve Spojených státech odpyká trest, bude deportován do Ruska. Kljušin popírá, že by se zločinným úkladem měl něco společného.

Prokuratura pro Kljušina chtěla 14letý trest. Chtěla, aby přísný trest byl jasným signálem pro zahraniční kyberzločince. Podnikatelovi obhájci žádali soud o shovívavost a připomínali, že doposud problémy se zákonem neměl a že už potrestán byl. Po zadržení ve Švýcarsku byl měsíce na samotce, kde čekal na vydání do Spojených států. Také jeho firma přišla podle obhájců o kontrakty v řádech milionů dolarů.

Do tohoto případu je podle amerických vyšetřovatelů zapletený i údajný pracovník ruské vojenské rozvědky GRU Ivan Jermakov. Je mezi dvanácti lidmi, kteří byli v USA v roce 2018 obviněni z nabourání klíčových e-mailových účtů Demokratické strany, včetně šéfa prezidentské kampaně Hillary Clintonové Johna Podesty. Jermakov pracoval pro Kljušinovu firmu a zůstává na svobodě. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) jako poslední známé místo, kde se nacházel, uvádí Rusko. (ČTK)