Vývoj bojů (561. den): Ukrajinci tlačí na více místech fronty, pomoct jim mohou i drobné věci

Vývoj bojů (561. den): Ukrajinská protiofenziva vstupuje do rozhodující fáze. Například analytik Franz-Stefan Gady odhaduje, že ofenziva může vrcholit do tří až čtyř týdnů. Jestli to tak i bude, se ještě uvidí, ale minimálně poslední dny pozorujeme, že Ukrajinci tlačí na ruské pozice na mnoha místech.