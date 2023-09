Nejbohatší Češkou je Kellnerová, Křetínský významně posílil

Nejbohatší z Čechů je Renáta Kellnerová s rodinou, majetek dědiců skupiny PPF dosahuje 361 miliard. To je o 16 miliard více než loni, a to navzdory odchodu skupiny z Ruska. Vyplývá to ze žebříčku deníku e15. Na druhém místě nejbohatších Čechů je Daniel Křetínský, jehož majetek významně narostl na 330 miliard korun.

Renáta Kellnerová ve výroční zprávě PPF za rok 2021. Repro: výroční zpráva PPF 2021

Křetínského skupině pomohla loňská energetická krize, deník ale zároveň upozorňuje, že energetika tvoří jen asi polovinu zisku portfolia. Významně posiluje především v oblasti obchodu. Na třetím místě nejbohatších Čechů se nachází Karel Komárek, čtvrtou pozici drží Radovan Vítek.

Andrej Babiš je na šesté pozici s majetkem 136 miliard korun. I jeho firmám pomohla ekonomická situace v Česku, tržby vzrostly o třetinu. (e15)