Babiš o Válkovi: On je závislý, on je nemocný

Andrej Babiš ve svém dnešním projevu ve Sněmovně opakovaně vyzýval premiéra Petra Fialu a vládu, aby ho její členové či koaliční poslanci neuráželi. Současně ale sám opakovaně o ministru pro evropské záležitosti Martinu Dvořákovi (STAN) řekl, že je „nula“.

Babiš následně v dlouhé pasáži věnované ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09) prohlásil: „Ten ministr, to je totální peklo. Nejsou léky. On je závislý na počítačových hrách… On přijde ráno do práce a hraje ty hry, on je závislý, on je nemocný, takže bych vám doporučoval ho vyměnit.“