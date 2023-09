WHO varuje před znepokojujícími trendy ohledně covidu-19, země málo reportují

Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala před znepokojivými trendy ohledně šíření koronaviru. Podle organizace roste v Evropě počet nakažených, kteří byli hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče. WHO si však stěžuje, že jí o vývoji šíření nákazy podává informace jen málo zemí.

„S blížícím se zimním obdobím na severní polokouli stále konstatujeme znepokojující trendy ohledně covidu-19,“ oznámil dnešní tiskové konferenci šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Na základě údajů, které WHO od zemí dostává, organizace zaznamenala nárůst úmrtí v některých oblastech v Asii a na Blízkém východě.

„Hospitalizace (nakažených) na jednotkách intenzivní péče rostou v Evropě a hospitalizace se zvyšují ve více regionech,“ uvedl šéf WHO. Podle představitelky WHO Marii Van Kerkhoveové se na celém světě v nemocnicích léčí s covidem-19 stovky tisíc lidí.

Představitelé WHO poukázali na to, že dostávají informace o vývoji covidu-19 jen od několika desítek států. Jen 20 jich poskytlo údaje o hospitalizacích a 43 o úmrtích. WHO má přitom 194 členských států, píše AFP.

Na severní polokouli podle WHO hrozí větší šíření viru v zimních měsících. Navíc se tam budou zřejmě šířit další respirační a nakažlivé nemoci. Organizace proto vyzývá k očkování proti covidu-19, které ve většině případů dokáže ochránit před vážným průběhem nemoci a smrtí. (ČTK)