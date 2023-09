Vláda pozměnila zákaz startu ruských a běloruských reprezentantů v Česku

Vláda umožní start některých ruských a běloruských sportovců v Česku, potvrdil premiér Petr Fiala (ODS). Zákaz se nevztahuje na sportovce, kteří nereprezentují své země a nepodporují válku na Ukrajině, jak před týdnem popsal Deník N.

Tisková konference představitelů stran vládní koalice. Foto: ČTK

„Rozhodli jsme se i na základě toho, jaká je praxe v jiných evropských zemích,“ řekl Fiala k úpravě a zpřesnění vládního usnesení.

Start ruských a běloruských sportovců či týmů v Česku je nadále zakázaný v případě, že sportovci formálně reprezentují své země. Stejně tak vláda v nezměněné podobě nadále zakazuje účast českých sportovců a týmů na soutěžích v Rusku a Bělorusku.

„Potřebovali jsme provést určité zpřesnění,“ dodal Fiala. Podle něj nově nebude zakázaná účast ruských a běloruských sportovců, kteří jsou například členy týmů z jiných zemí. V podobném případě (v té době ještě zakázaném) udělila vláda minulý týden výjimku čtyřem fotbalistům kazachstánského týmu Tobol Kostanaj z Ruska a Běloruska, kteří mohli přicestovat k utkání Konferenční ligy do Plzně.

Podmínkou účasti těchto sportovců je zákaz používání symbolů odkazujících k oběma zemím či vyjadřování podpory ruské agresi proti Ukrajině, dodal Fiala. O záměru tímto způsobem upravit vládní usnesení informoval Deník N už minulý týden.

Zpřesnění podle Fialy odpovídá pravidlům, jaká nastavily i jiné evropské země, a principu, podle nějž by sankce měly více postihovat Rusko a Bělorusko než ty, kdo sankce navrhují.

„V minulých týdnech jsme byli postaveni před situaci, že by za určitých okolností mohly být potrestány třeba české fotbalové týmy více, než by se to dotklo Ruska a Běloruska,“ dodal předseda vlády.

Ten minulý týden při udělení výjimky argumentoval hrozbou možných sankcí ze strany Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) vůči Viktorii Plzeň, pokud by čtyři fotbalisté Kostanaje nebyli vpuštěni do země. UEFA však takovou eventualitu na přímý dotaz Deníku N nepotvrdila.