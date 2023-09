Pohledem Ludvíka Hradilka: Sněmovna ve středu 6. září. Zákonodárci jednají o možná nejdůležitějším zákoně volebního období –⁠ balík úsporných opatření má zamezit krachu státních financí. Je to zodpovědná práce. Někteří však stihnou i jiné aktivity, až do konce týdne spolu budou mezi výbory soutěžit, kdo déle vydrží cvičit. Podívejte se na to.

Poslanec Jan Hrnčíř (SPD)