MfD: Starostka Města Libavá Štěpánka Tichá navzdory zpronevěře obhájila funkci

Poslanecká sněmovna jednala do dvou hodin do rána. Poté její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová na základě dohody všech poslaneckých klubů přerušila jednání do středy do devíti hodin do rána. Zákonodárci opozice během dlouhých, někdy několikahodinových vystoupeních nestihli schválit program.