iRozhlas: Češi v půlce příštího roku předají velení mise na Slovensku Španělům

Česká armáda v červnu příštího roku předá velení mnohonárodního bojového uskupení NATO na Slovensku Španělům. Uvedl to server iRozhlas, kterému chystanou změnu potvrdil náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Armáda ČR. Foto: Armáda ČR

Alianční mise na Slovensku vznikla loni v březnu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. V současnosti má kolem 1100 vojáků, asi 450 z nich tvoří Češi. Kromě Čechů a Slováků v ní působí také Němci, Američani a Slovinci. Čeští vojáci na Slovensku podle Řehky zůstanou i nadále.

Španělsko převezme od Česka roli takzvaného rámcového národa, tedy země, která misi velí, má na starosti její zabezpečení a koordinaci. Španělé podle Řehky chtěli posílit svou přítomnost na východním křídle NATO. „České republice to vyhovuje, protože nám to dává možnost plně dozbrojit a modernizovat brigádu,“ řekl Řehka.

„Plánovaná změna vedoucí země v mnohonárodním bojovém uskupení na Slovensku reflektuje očekávané změny ve velikosti příspěvků jednotlivých zemí. Největší přispěvatel je obyčejně vedoucí zemí,“ sdělila iROZHLASu mluvčí slovenského ministerstva obrany Mária Precner.

Česká armáda stojí v čele podobného bojového uskupení skládající se z vojáků pěti zemí poprvé. Podle českých armádních velitelů je to výzva a náročný úkol, ale i benefit, který přinesl mnoho zkušeností.

Ostatní bojová uskupení na východním křídle NATO vedou větší národy – Němci, Kanaďané, Britové nebo Američané. „Na loňském aliančním summitu v Madridu padlo rozhodnutí navýšit počet vojáků v jednotlivých uskupeních až do velikosti brigády, tedy přibližně na pět tisíc vojáků. Znamená to, že všechny národy, které do takzvaných battlegroupů na východním křídle NATO přispívají, budou muset poslat více vojáků i techniky,“ uvedl iRozhlas.cz.

Řehka zdůraznil, že Češi na Slovensku zůstávají. „My rozhodně neodcházíme, chceme se na tom podílet společně se Španělskem a výrazně přispět. Budeme připraveni od roku 2029 převzít vedoucí úlohu znovu u brigádní úrovně,“ prohlásil. (iRozhlas)