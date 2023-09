Muchová je v semifinále US Open, vyzve domácí hvězdu Gauff

Tenistka Karolína Muchová je poprvé v semifinále US Open. Rumunku Soranu Cirstea přehrála jednoznačně 6:0, 6:3. O druhé grandslamové finále v kariéře a první v New Yorku si zahraje s americkou vycházející hvězdou Cori Gauff.

Češka v utkání proti třicáté hráčce světa potvrdila roli favoritky. Zaváhala jen na začátku druhého setu, kdy prohrávala 0:2, vzápětí si ale ztracený servis vzala zpátky a dalšími dvěma úspěchy na returnu zpečetila postup.

What it means for Karolina Muchova! pic.twitter.com/z0ilPF1B2l

Repríza finále Cincinnati

Muchová i její příští soupeřka Gauff na US Open potvrdily dobrou formu z přípravných turnajů. Obě se spolu utkaly už před dvěma týdny ve finále Cincinnati, kde Češka prohrála 3:6 a 4:6. Gauff tak má nyní na kontě deset vyhraných zápasů v řadě, Muchová z posledních deseti utkání vyhrála devětkrát.

Pro sedmadvacetiletou Češku, které v žebříčku patří desáté místo, půjde o třetí grandslamové semifinále v kariéře, takto daleko už byla všude kromě Wimbledonu. Na Roland Garros se letos probojovala až do finále, kde podlehla Polce Ize Świątek.

Američanka, která je v teprve 19 letech šestá na světě a jako vycházející hvězda bývá připodobňována k americké legendě Sereně Williams, si semifinále zahraje podruhé. Stejně jako Muchová už byla ve finále Roland Garros, kde před dvěma lety prohrála rovněž s Polkou Świątek.

Čtvrtfinále v New Yorku Gauff vyhrála ještě jednoznačněji než Muchová – Lotyšku Jelenu Ostapenko přehrála 6:0, 6:2.

Coco Gauff is out here putting on a clinic! 😤 pic.twitter.com/WDtNEUbQ2O

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2023