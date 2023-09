Djoković postoupil do semifinále US Open

Španělský tenista Carlos Alcaraz postoupil do čtvrtfinále US Open. Itala Mattea Arnaldiho zdolal 6:3, 6:3 a 6:4. Alcaraz ve čtvrtfinále bude hrát buď s Němcem Alexandrem Zverevem, nebo Jannikem Sinnerem z Itálie. (US Open)