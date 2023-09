Koncesionářské poplatky se zvýší. Budou je navíc platit i majitelé telefonů či tabletů

Vláda chce zvýšit koncesionářské poplatky za užívání televize a rozhlasu. V případě České televize se mají zvýšit o 25 korun na nových 160 korun. U Českého rozhlasu je chce zvýšit o 10 korun. Nově je budou platit i majitelé mobilů či tabletů.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Oznámil to ministr kultury Martin Baxa.

Vláda chce také rozšířit počet uživatelů, kteří budou muset koncesionářské poplatky hradit. „Nově to bude jakékoli zařízení, které může přijímat a reprodukovat vysílání. Typově to tedy budou některé telefony nebo tablety,“ řekl ministr s tím, že ovšem platí pravidlo, že domácnosti budou platit jen za jedno takové zařízení. Pokud rodina má několik telefonů nebo tabletů, měla by platit poplatek jen jednou.

Podle ministra kultury Martina Baxy je navýšení poplatků nutné, protože v případě České televize se 15 let nezvyšoval a v případě Českého rozhlasu dokonce 18 let. Reálná hodnota poplatků je tak nyní podle ministra podstatně nižší.

Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka by mělo hospodaření obou institucí, tedy jak České televize, tak i Českého rozhlasu, podléhat přísnější kontrole. „Nejvyšší kontrolní úřad nově získá pravomoc kontrolovat hospodaření České televize i Českého rozhlasu,“ uvedl Michálek s tím, že nechce, aby to skončilo jako v Maďarsku, kde podle něj nezávislá média nejsou. „Nezávislá média jsou jeden ze základních pilířů demokracie,“ dodal Michálek.