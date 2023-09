Skupina nacistů provolávala v Orlandu slávu Hitlerovi, guvernér je neodsoudil

Opoziční političky na Floridě vyzývají guvernéra Rona DeSantise, aby odsoudil sobotní shromáždění vyznavačů nacismu před zábavním parkem Disney v Orlandu. Skupina 15 neonacistů a bělošských supremacistů tam provolávala antisemitská, rasistická a homofobní hesla.

Vyznavači neonacismu měli vlajky s nacistickými znaky a nápisy, uvedl úřad šerifa okresu Orange, který na místo vyslal policisty.

Skupinu tvořili členové neonacistických skupin Řád černého slunce, Aryan Freedom Network a 14 First, nyní rozpuštěné skupiny, která byla začleněna do Národně socialistického hnutí, největší neonacistické skupiny v USA.

Extremisté se asi po dvou hodinách rozešli a nikdo nebyl zatčen. Později během dne se v oblasti Orlanda sešlo více než 50 členů dvou různých extremistických skupin – Ligy na obranu gójů a Krvavého kmene – a mávali vlajkami s hákovým křížem, vyzývali Hitlera a vykřikovali nenávistné vzkazy včetně „White power“ a „Židé nás nenahradí“.

WARNING HATE SPEECH: It’s important you see this. To know these people exist. During the “Red Shirts March” of the neo Nazi groups “Blood Tribe” and “Goyim Defense League” in Orlando, a black man drives by “Why y’all got those masks on” a moment of levity. pic.twitter.com/lI1L51KDD9

— Sandi Bachom 📹 (@sandibachom) September 3, 2023